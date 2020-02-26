Магазины пусты: калининградка, переехавшая в Италию, о ситуации с коронавирусом

Магазины пусты: калининградка, переехавшая в Италию, о ситуации с коронавирусом
фото из личного архива Юлии Абрамовой
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В понедельник, 24 февраля, от коронавируса в Италии скончались четыре человека. Правительство страны ввело ограничение передвижения на севере страны, а также постаралось минимизировать общественную активность. Юлия Абрамова, бывший заместитель руководителя Калининградского музея изобразительных искусств, переехавшая четыре года назад в Милан, рассказала корреспонденту «Нового Калининграда», как на это отреагировали жители города.

«Я сегодня проснулась от тишины. В Милане мы встаем рано — в 6.00 в 6.30. А сегодня тишина», — делится впечатлениями Юлия. По ее словам, мэрия Милана решила закрыть школы и университеты на карантин. Местным барам запретили работать после 18.00.

«Итальянцы очень общительные люди. Целоваться по четыре раза при встрече — это вплетено в культуру. Но решение властей горожане приняли с пониманием», — рассказала Абрамова.

На данный момент в Милане отменен ряд показов в рамках Недели моды, в том числе закрыл показ Джорджо Армани. Из-за угрозы распространения коронавируса принято решение приостановить всемирно известный карнавал в Венеции.

«Милан держится. Но город такой...гордый. Нет паники, если не считать магазины», — отметила Юлия. По словам девушки, магазины города сейчас непривычно пусты. Скупаются продукты с продолжительным сроком хранения, остаются только дорогие деликатесы. Также напряженная ситуация со средствами личной гигиены - масок и антисептических гелей в городе нет, из-за чего выросли цены в интернет-магазинах. 

Всего в Италии зафиксированы 79 случаев заражения коронавирусом. 54 случая — в Ломбардии, близ города Кодоньо в 60 км от Милана. Информации о зараженных коронавирусом в самом Милане на данный момент нет. Всемирная организация здравоохранения считает, что вспышка атипической пневмонии имеет потенциал пандемии.



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