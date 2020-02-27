В Эстонии зафиксирован случай заражения коронавирусом

Власти Эстонии заявили о первом случае заражения новым типом коронавируса в стране. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра социальных дел страны Танель Кийк.

«Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный, — цитируют СМИ чиновника. — Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст департамент здоровья».

Зараженный гражданин Ирана вернулся в Эстонию в среду. Он изолирован в больнице.

По данным портала «Дельфи», зараженный вирусом мужчина приехал на автобусе из Риги. Сейчас власти ищут людей, находившихся с ним в этом автобусе.