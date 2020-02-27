Лоукостер Wizz Air временно отменяет авиарейсы в Италию из Польши и Литвы

Венгерский низкобюджетный авиаперевозчик Wizz Air отменил часть рейсов из аэропортов Польши в Италию. Из системы бронирования исчезли, в частности, рейсы из Гданьска в Милан и из Варшавы в Милан, Бари, Катанию, Рим в период с 11 марта по 2 апреля.



Также в настоящее время невозможно приобрести билеты на указанный период в некоторые итальянские аэропорты из столиц Литвы, Латвии, Болгарии, Румынии, Австрии и других стран, охваченных маршрутной сетью Wizz Air.

В сообщении перевозчика венгерским медиа, которое цитирует Gazeta.pl, говорится, что Wizz Air решил снизить частоту некоторых рейсов в указанный период в связи с низким спросом, однако маршруты сохраняются, и авиакомпания будет продолжать выполнять ограниченные операции на них. Пассажиры, уже купившие билеты на отмененные рейсы, будут проинформированы об этом и смогут выбрать бесплатное изменение даты или отменить поездку с возвратом полной стоимости билетов.

Другое польское издание Wprost отмечает, что рейсами Wizz Air из Болоньи в Крайову (Румыния) и обратно (18 и 22 февраля соответственно) летал 71-летний гражданин Италии, у которого был выявлен коронавирус.

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Напомним, Италия стала одним из крупнейших очагов коронавируса за пределами Китая. На сегодняшний день в стране зафиксированы 528 случаев заражения коронавирусом, 14 человек скончалось. Как отмечают СМИ, все умершие были людьми пожилого возраста, некоторые их них страдали серьезными хроническими заболеваниями.