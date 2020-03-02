Отставание восстановления берега в Светлогорске увеличилось до двух месяцев

Отставание восстановления берега в Светлогорске увеличилось до двух месяцев
Максим Корончик / Новый Калининград
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Подрядчик, который занимается «аварийно-восстановительными работами берегозащитный сооружений» в Светлогорске, выплатил крупную неустойку за срыв сроков. При этом отставание от директивного графика уже составляет порядка двух месяцев. Об этом свидетельствует очередная претензия областного госучреждения «Балтберегозащита», опубликованная в конце февраля 2020 года на портале госзакупок.

Согласно документу, к 18 февраля компания «Геоизол» (генподрядчик) выполнила работы на сумму 102,3 млн руб. — 45% от общей стоимости контракта. При этом «Балтберегозащита» учитывает, что с середины декабря 2019 года, когда все работы планировалось закончить, было 12 штормовых дней.

«Таким образом, просрочка исполнения обязательств по контракту за период 17.12.2919 по 18.02.2020 составляет 52 дня (без учета штормовых дней — просрочка 65 дней)», — говорится в претензии.

В связи с этим от генподрядчика потребовали неустойку в размере 1 млн 370 тысяч рублей. В конце февраля она была выплачена.

Напомним, набережную в начале января 2019 года частично разрушил шторм, после чего власти выделили из резервного фонда более 230 млн рублей на восстановительные работы. Контракт без торгов получила компания «Геоизол», занимавшаяся строительством нового променада. За эти деньги подрядчик должен восстановить функционирование старого променада, демонтировав поврежденную часть, намыть пляж, забить 35 рядов бун и установить защитный каменный вал.

В декабре 2019 года в пресс-службе областного правительства «Новому Калининграду» сообщили о 50-процентном отставании от графика.

Власти рассчитывают, что в результате берегозащитных работ ширина пляжа в Светлогорске в 2024 году году достигнет 70 метров.

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