Мэрия объяснила высокую цену приостановленного возведения школы на Артиллерийской

Администрация Калининграда не стала перечислять деньги бывшему генподрядчику школы на ул. Артиллерийской за работы, которые выполнили субподрядные организации. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Как пояснили в мэрии, средства субподрядчики смогут получить после выбора нового генподрядчика. Для этого в конкурсную документацию на продолжение строительства школы включены уже выполненные работы.

В конце февраля в мэрии заверили, что новые торги будут объявлены «в ближайшие дни». Прошлые, напомним, были провалены.

Школу на ул. Артиллерийской с начала 2019 года возводила московская компания «Артель». С ней был заключен контракт стоимостью 827,3 млн руб. По данным госзакупок, к ноябрю прошлого года компания успела выполнить работы на 68,9 млн руб. — 8% от общей стоимости объекта. Из-за серьезного отставания горадминистрация отказалась сотрудничать с «Артелью» — договор был расторгнут. Пока власти рассчитывают ввести школу в эксплуатацию до конца 2020 года.

После объявления новых торгов стало известно, что дальнейшее строительство оценивается в 798,3 млн руб. Это всего на 3,5% меньше, чем стоил предыдущий контракт.