На зеленоградском направлении начал курсировать «Деловой экспресс»

Дополнительный скоростной поезд «Ласточка» выполнил в понедельник, 2 марта, первый рейс по маршруту Зеленоградск — Калининград. Поезд курсирует с минимальным количеством остановок, сообщили в пресс-службе КЖД «Новому Калининграду».

«Ласточка» выполняет рейсы по рабочим дням в «час пик». Новый сервис назвали «Деловой экспресс-Зеленоградск». Время его отправления из Зеленоградска — 8:15, прибытия на станцию Кутузово Новое — 8:31, на Северный вокзал — 8:35, на Южный вокзал в 8:44. Время в пути — 20 минут. Рассчитан поезд на тех пассажиров, чей рабочий день начинается в 9:00.

Первый поезд перевез 155 человек. В Калининградской пригородной пассажирской компании прогнозируют увеличение пассажиров на данном маршруте.

Ранее сообщалось, что стоимость билета на проезд от Зеленоградска до Северного вокзала составит 62 рубля, до Южного вокзала — 70 рублей.

В феврале прошлого года подобный поезд сервиса «Деловой экспресс» начал курсировать из Светлогорска в Калининград. Всего за год им было перевезено 56,5 тыс. человек.