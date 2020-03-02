На зеленоградском направлении начал курсировать «Деловой экспресс»

На зеленоградском направлении начал курсировать «Деловой экспресс»
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пригородные железнодорожные перевозки

Дополнительный скоростной поезд «Ласточка» выполнил в понедельник, 2 марта, первый рейс по маршруту Зеленоградск — Калининград. Поезд курсирует с минимальным количеством остановок, сообщили в пресс-службе КЖД «Новому Калининграду».

«Ласточка» выполняет рейсы по рабочим дням в «час пик». Новый сервис назвали «Деловой экспресс-Зеленоградск». Время его отправления из Зеленоградска — 8:15, прибытия на станцию Кутузово Новое — 8:31, на Северный вокзал — 8:35, на Южный вокзал в 8:44. Время в пути — 20 минут. Рассчитан поезд на тех пассажиров, чей рабочий день начинается в 9:00.

Первый поезд перевез 155 человек. В Калининградской пригородной пассажирской компании прогнозируют увеличение пассажиров на данном маршруте.

Ранее сообщалось, что стоимость билета на проезд от Зеленоградска до Северного вокзала составит 62 рубля, до Южного вокзала — 70 рублей.

В феврале прошлого года подобный поезд сервиса «Деловой экспресс» начал курсировать из Светлогорска в Калининград. Всего за год им было перевезено 56,5 тыс. человек.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter