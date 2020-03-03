Силанов: электробусы в этом году закупаться не будут, но мы от них не отказываемся

Горвласти направили на заводы-изготовители электробусов свои предложения с тем, чтобы улучшить их технические параметры. Скорее всего, в этом году электробусы закупаться не будут, сообщил журналистам после оперативного совещания во вторник глава города Алексей Силанов, передает корреспондент «Нового Калининграда».



«По итогам тестирования сегодня мы видим, что есть необходимость их дальнейшей доводки до соответствующего уровня качества на предприятиях-изготовителях, но не следует думать, что мы отказываемся вообще от развития такого транспорта, нужно еще какое-то время, когда мы убедимся, что он в полном объеме и качественно будет выполнять роль средства общественных перевозок», — сказал градоначальник. У мэрии к техническому состоянию электробусов, по его словам, оказалась «масса вопросов». «Это и вопросы, связанные с организацией зарядки электробусов, протяженности маршрута, по которому он может проходить без дополнительной зарядки, и так далее. Есть еще некоторые технические моменты, поэтому этот вопрос остается в состоянии проработки, но с повестки дня он не снимается», — отметил Алексей Силанов.

Напомним, тестовый электробус компании Volgabus привезли в Калининград в августе. За время тестовой эксплуатации электробус несколько раз сходил с линии из-за поломок; об эксперименте с электробусом в Калининграде можно почитать здесь. Как выяснилось, одна из главных проблем этого вида транспорта — 8-тонные аккумуляторы, которые необходимо полностью или частично менять раз в 5 лет. После тестовой эксплуатации электробуса Volgabus горвласти сообщали, что намерены изучить другие предложения на рынке.