Горвласти еще не нашли кандидатуру на пост директора «Калининград-ГорТранса»

Кандидатура на пост директора МП «Калининград-ГорТранс» до сих пор не найдена. Во вторник был продлен контракт исполняющему обязанности руководителя предприятия, сообщил журналистам после оперативного совещания 3 марта глава города Алексей Силанов, передает корреспондент «Нового Калининграда».
Бывший начальник трамвайного депо Александр Ершов будет исполнять обязанности директора «Калининград-ГорТранса» «до момента назначения руководителя предприятия», сказал градоначальник.Предыдущий директор предприятия Анатолий Мухомор оставил должность в ноябре прошлого года. Позже стало известно, что он перебрался в Сочи и стал там руководителем аналогичного предприятия — «Сочиавтотранс».
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