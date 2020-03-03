Власти по-прежнему рассчитывают, что школу на Артиллерийской сдадут в конце 2020 года

Несмотря на разрыв контракта с генподрядчиком строительства школы на Артиллерийской в мэрии областного центра не переносили сроки завершения работ. Это по-прежнему конец 2020 года, сообщил журналистам после оперативного совещания во вторник глава города Алексей Силанов, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Как заявил Силанов, все финансовые документы, сданные предыдущим подрядчиком и проверенные городским и областным управлениями капстроительства, были приняты к оплате. Конкурс по выбору нового обещают объявить «в ближайшие дни». После его появления субподрядчики смогут предъявить документы о выполненных ими ранее работах, и они тоже будут оплачены, отметил градоначальник. «Деньги старому подрядчику за эти работы не уходили, поэтому никто ни за кого второй раз не будет платить», — заявил он. «Когда придет генпорядчик, будет проводиться сверка, потому что все, что пишется [в СМИ], оно в значительной степени не соответствует действительности», — также сказал глава Калининграда.

Школу на ул. Артиллерийской с начала 2019 года возводила московская компания «Артель». С ней был заключен контракт стоимостью 827,3 млн руб. По данным сайта госзакупок, к ноябрю прошлого года компания успела выполнить работы на 68,9 млн руб. — 8% от общей стоимости объекта. Из-за серьезного отставания горадминистрация отказалась сотрудничать с «Артелью» — договор был расторгнут.

После объявления в начале февраля новых торгов (они провалились) из документации, опубликованной на сайте госзакупок, стало известно, что дальнейшее строительство оценивается в 798,3 млн руб. Это всего на 3,5% меньше, чем стоил предыдущий контракт.