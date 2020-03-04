Подольский о спорной дамбе: это режимный объект, как бы кому чего ни хотелось

Подольский о спорной дамбе: это режимный объект, как бы кому чего ни хотелось
Фото Александра Лакеева
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Гурьевские власти сами «реализовали» бизнесмену дамбу, из-за которой два поселка оказались отрезаны друг от друга. Об этом в интервью радиостанции «Балтик плюс» сообщил глава местной администрации Сергей Подольский.

«Мы реализовали [бизнесмену] дамбу. Ну дамба — режимный объект, как бы там кому хотелось или не хотелось. Но когда что-то случится с дамбой, не дай Бог, то, естественно, пострадают люди и будет затоплена часть территории. Естественно, или мы обязаны охранять эту дамбу и допуск должен быть такой санкционированный, или житель, который приобрел эту дамбу. У него в требованиях написано. Если сейчас будет кто-то хаотично по этой дамбе ходить, и мусор, и не мусор, и если что-то случится — с нас спросят, а почему вы так отнеслись плохо?» — сказал Подольский.

Он также отметил, что идет судебное разбирательство, которое он не вправе комментировать, но предположил, что по делу будет «соломоново решение» — скорее всего, собственника обяжут открывать проход по мосту в дневное время и закрывать в ночное.

На судебном заседании также стало известно, что администрация Гурьевского городского округа отказалась от первоначального требования обеспечить проход по мосту между поселками Кумачево и Новое. Разбирательство по делу было перенесено на 18 марта.

Более подробно о ситуации вокруг моста, связывающего два поселка, можно прочитать в публикации «Нового Калининграда».

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