Прокуратура требует приостановить снос ангара на Балткосе

Прокуратура требует приостановить работы по демонтажу ангара на Балткосе, в связи с угрозой безопасности граждан. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Ведомство выявило нарушения градостроительного законодательства при демонтаже металлоконструкций кровли ангара на набережной Малая. .

Так установлено, что демонтаж производится нанятыми собственником лицами в отсутствие договора подряда. Работы по сносу проводятся без соблюдения требований, предусмотренных проектом.

Помимо прочего, выявлены грубейшие нарушения требований охраны и безопасности труда — отсутствуют сведения об инструктаже рабочих по технике безопасности; работники не носят каски.

5 марта прокурор города Балтийска обратился в суд с иском с требованиями об обязании собственника ангара устранить выявленные нарушения.

«Ввиду угрозы безопасности жизни и здоровья лиц, в том числе работающих на данном объекте, прокурор заявил требования об обеспечении иска — приостановить демонтаж металлоконструкций кровли ангара», — отмечается в релизе.

Днем 26 февраля на Балтийской косе возобновился демонтаж конструкций одного из ангаров. 1 марта, активисты выстроились на аэродроме, чтобы сфотографироваться с плакатом с «Губернатор, спаси ангары». На следующий день калининградский активист Хагай Румянцев вышел на одиночный пикет в защиту ангаров немецкого аэродрома «Нойтиф».

