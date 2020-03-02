Калининградец вышел на одиночный пикет к правительству в защиту ангаров на Балткосе

Калининградский активист Хагай Румянцев в понедельник, 2 марта, вышел на одиночный пикет в защиту ангаров немецкого аэродрома «Нойтиф» на Балтийской косе и здания метеослужбы аэродрома «Девау». Об этом «Новому Калининграду» сообщил очевидец. Румянцев встал у правительства области с плакатом «Аэродромы: летать или рушить?».



В воскресенье, 1 марта, активисты выстроились на аэродроме «Нойтиф», чтобы сфотографироваться с плакатом с «Губернатор, спаси ангары».

Боль «вашей глуши»: что происходит с ангарами на Балтийской косе

Днем 26 февраля на Балтийской косе возобновился демонтаж конструкций одного из ангаров. «Приехала техника, вышка. [Рабочие] сваркой режут перекрытия ангара», — рассказывал представитель музея «Балтийский люнет» Михаил Побережный «Новому Калининграду». В результате работ часть конструкции обрушилась. В областном правительстве заявили, что организации, желающей снести свое здание без нового строительства на его месте, не требуется получение специального разрешения от властей.

Фото очевидца