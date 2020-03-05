В Москве из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

В Москве из-за коронавируса введен режим повышенной готовности
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Эпидемия коронавируса в 2020 году

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции. Как сообщает ТАСС, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом „б“ пункта 6 статьи 4.1 федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ „О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера“: ввести на территории города Москвы режим повышенной готовности», — говорится в документе. 

Ранее стало известно, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить форум в 2020 году в связи с информацией о распространении коронавируса в странах-участницах. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter