В Москве из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции. Как сообщает ТАСС, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.



«В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом „б“ пункта 6 статьи 4.1 федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ „О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера“: ввести на территории города Москвы режим повышенной готовности», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить форум в 2020 году в связи с информацией о распространении коронавируса в странах-участницах.