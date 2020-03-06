Калининградка ехала в автобусе с поляком, у которого нашли коронавирус

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Калининградка ехала в автобусе с поляком, у которого нашли коронавирус

Жительница Калининградской области ехала в одном автобусе с поляком, у которого обнаружили коронавирус. Об этом сообщает польское издание Trojmiasto.pl.

Вирус 4 марта нашли у мужчины, который ездил в Германию и возвращался домой. Вместе с ним в автобусе ехали 12 жителей из Поморского воеводства и калининградка. Она направлялась в Гданьск, чтобы пересесть на автобус до Калининграда.

«В соответствии с процедурам Главной санитарной инспекции, ее проинструктировали, что необходимо в течение 14 дней оставаться на домашнем карантине в Калининграде и самостоятельно следить за состоянием своего здоровья. В случае появления признаков заболевания ей нужно обратиться в местную больницу и сообщить, что ехала одним автобусом с носителем SARS-CoV-2», — приводят польские журналисты слова пресс-секретаря поморского санэпида Анны Обуховской.

Отмечается, что сейчас у женщины никаких симптомов заболевания нет, она уже дома и находится под опекой российских санитарно-эпидемиологических служб.

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