Алиханов на три месяца перенес окончание «аварийных» работ на берегу Светлогорска

Алиханов на три месяца перенес окончание «аварийных» работ на берегу Светлогорска
Фото / Новый Калининград

Сроки освоения средств, выделенных на «аварийно-восстановительные работы» на побережье Светлогорска, перенесены на несколько месяцев. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Антоном Алихановым, опубликовано 5 марта на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, если до этого госучреждение «Балтберегозащита» должно было освоить 234,6 млн руб. из резервного фонда до конца 2019 года, то теперь это необходимо сделать до 1 апреля 2020 года.

Напомним, подрядчик, который занимается занимается работами, выплатил крупную неустойку за срыв сроков. При этом отставание от директивного графика уже составляет порядка двух месяцев.

Старую набережную Светлогорска в начале января 2019 года частично разрушил шторм, после чего власти выделили из резервного фонда более 234,6 млн руб. на восстановительные работы. Контракт без торгов получила компания «Геоизол», занимавшаяся строительством нового променада. За эти деньги подрядчик должен восстановить функционирование старого променада, демонтировав поврежденную часть, намыть пляж, забить 35 рядов бун и установить защитный каменный вал.

В декабре 2019 года в пресс-службе областного правительства «Новому Калининграду» сообщили о 50-процентном отставании от графика.

Власти рассчитывают, что в результате берегозащитных работ ширина пляжа в Светлогорске в 2024 году году достигнет 70 метров.

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