В Польше число заразившихся коронавирусом выросло до пяти

В Польше выявлено четыре новых случая коронавируса. Как передаёт в пятницу, 6 марта, РИА «Новости», об этом заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.



«У нас четыре новых случая», — сказал Шумовский журналистам. Таким образом число заболевших новым коронавирусом выросло до пяти человек.

Шумовский отметил, что нет ни одного пациента, который бы был «в состоянии, угрожающем жизни». По данным министра, все пациенты — «люди молодого и среднего возраста».

Министр предположил, что пациенты заразились коронавирусом в разных странах — в Германии, Италии и Великобритании. Двое из них — жители Щецина, находились на домашнем карантине, почувствовали себя хуже, обратились к медикам и у них был выявлен коронавирус.

Один из зараженных, как рассказал министр, путешествовал на автомобиле из Германии вместе с другим пациентом, у которого коронавирус был выявлен несколько дней назад.

Первый случай заболевания коронавирусом был подтверждён в Польше 4 марта.