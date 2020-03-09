В калининградских электричках начали предупреждать о коронавирусе

Пассажиров калининградских пригородных поездов начали предупреждать о коронавирусе. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили пассажиры одного из поездов приморского направления.
«Говорят как вирус передается, симптомы его, что если есть один из симптомов, то нужно вызвать машиниста или проводника», — рассказали пассажиры.В воскресенье стало известно, что вирус найден у калининградки, которая ездила в Испанию. Она изолирована, болезнь проходит в легкой форме.
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