За сутки в России зарегистрировали три новых случая коронавирусной инфекции

За минувшие сутки в России зарегистрировано еще 3 случая коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Все трое заболевших — граждане России, проживающие в Москве. В ведомстве уточняют, что в последние две недели они посещали Италию. Больные госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.



Таким образом в настоящее время в России зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан Китая, 17 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии.

Выздоровели и выписаны из лечебных учреждений 2 граждан Китая, 1 гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.