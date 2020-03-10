Правительство Польши отменило массовые мероприятия в стране

Правительство Польши отменило массовые мероприятия в стране
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство Польши решило отменить в стране массовые мероприятия в связи с распространением коронавируса, сообщает во вторник, 10 марта, «Радио Польша».

Как отмечает издание, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что коронавирус «наступает», в связи с чем количество инфицированных будет расти.

«Мы хотим вести себя как можно более ответственно, мы хотим действовать до того, как будет нанесен ущерб, а не после. Следуя рекомендациям экспертов и эпидемиологов, мы приняли соответствующее решение», — цитируют СМИ польского премьера.

При этом вице-премьер и министр науки и высшего образования Ярослав Говин привал все вузы в срочном порядке приступить к анализу возможностей перехода на онлайн-обучение.

Официально в Польше зарегистрированы 17 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, в Польше также вводится санитарный контроль на всех границах, в том числе с Калининградской областью.  

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