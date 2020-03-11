Число заражений коронавирусом в Литве выросло до 3, в Польше заболело 25 человек

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Литве выросло до трех. Два новых случая были диагностированы у вернувшихся из Италии литовцев, больные находятся в Каунасской клинической больнице. Об этом в среду, 11 марта, пишет Delfi. По данным издания, «состояние заболевших хорошее, особых симптомов они не ощущают».



11 марта в правительстве республики состоится пресс-конференция, на которой будет представлена более подробная информация о распространении вируса. В ней примет участие министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

Первый случай заражения коронавирусом в Литве был выявлен 28 февраля у жительницы Шяуляя, вернувшейся из Италии.

В Польше за минувшие сутки было зафиксировано три новых случая коронавируса. Как пишет PolskieRadio, вирус был обнаружен у молодого человека из Варшавы, женщины из Ланьцута в Подкарпатском воеводстве и женщины из Люблина. Всего в республике насчитывается 25 случаев заражения коронавирусом.

Случаев смерти от коронавируса ни в Литве, ни в Польше пока не зафиксировано.



Власти Польши ввели санитарный контроль на всех границах. Число работающих полос для пропуска легковых автомобилей на пунктах пропуска на границе с Калининградской областью сократили до одной.