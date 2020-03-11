Министр здравоохранения области: не надо недооценивать коронавирус

Министр здравоохранения области Александр Кравченко заявил, что регион полностью готов ко вспышке коронавируса. База была создана еще перед ЧМ-2018. Об этом он сообщил журналистам после заседания комитета областной Думы в среду, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Всегда для такого рода мероприятий есть планы мобилизационные дополнительного развертывания коек. Мы понимаем, что куда и как будет разворачиваться, если будет потребность, к чему мы полностью готовы. Исходя из всех нормативных документов по борьбе с особо опасными инфекциями, мы это все проходили еще пред ЧМ-2018, почему инфекционная больница была в приоритете и ее реконструировали? Это то, без чего нельзя идти на такого рода мероприятия. Соответственно, у нас осталась вся база и мы очень четко понимаем, где мы и что будем разворачивать, у нас есть резервный инфекционный стационар, перепрофилирование коек и так далее. Мы полностью к этому готовы», — сказал Кравченко.

Министр также отметил, что к коронавирусу «нужно относиться очень серьезно». «Не надо недооценивать эту инфекцию, серьезно. Просто если вы посмотрите публикации на сайте Всемирной организации здравоохранения, это будет совсем другая инфекция, она очень серьезная. И те беспрецедентные мероприятия которые сегодня предпринимаются по всему миру, начиная от западных штатов США и заканчивая всеми континентами, кроме Антарктиды, так или иначе сконтактировали. А по предварительным прогнозам ВОЗ, порядка 60% населения планеты так или иначе столкнется в течение 3 лет с этим вирусом», — сказал министр.

Глава областного минздрава также отметил, что паниковать не нужно — профилактика коронавируса не отличается от профилактики гриппа, необходимо мыть руки и лицо, гаджеты, «не допускать близких контактов нос к носу», — сказал Кравченко.