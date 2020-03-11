ВОЗ объявила коронавирус глобальной пандемией

Продолжение: В России выявили еще 8 больных коронавирусом, среди них ребенок
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ВОЗ объявила коронавирус глобальной пандемией

Распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии. Об этом заявил в среду, 11 марта, на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА «Новости».

«В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится... Мы пришли к оценке того, что COVID19 может быть охарактеризована как пандемия», — сказал он.

Пандемией называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом составило 118 тысяч человек в 114 странах мира. По данным ВОЗ, умер 4291 заболевший. 

В России зарегистрировали 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 у россиян, вернувшихся из Италии, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии.

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