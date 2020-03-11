В России выявили еще 8 больных коронавирусом, среди них ребенок

В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщает в четверг, 11 марта, РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Все заболевшие — граждане России. Шесть больных находятся в Москве, еще двое — в Московской области. Все они в последние две недели посещали Италию.

Отмечается, что один из заразившихся — это ребенок. У него полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем. Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Сейчас устанавливается круг лиц, с которыми контактировали заразившиеся.

Таким образом, общее число заболевших в России достигло 28 человек.