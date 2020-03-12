В США запретили въезд из Европы

Президент США Дональд Трамп объявил о запрете въезда в штаты из Европы из-за коронавируса. Решение будет действовать с 13 марта 30 дней, но оно не распространяется на Великобританию, сообщает в четверг «Интерфакс».

«Чтобы новые случаи заболевания не проникли на наши земли, мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты на следующие 30 дней» ,— заявил президент США в обращении к нации.

По мнению Трампа, Евросоюз не справился с предупреждением эпидемии, потому что вовремя не приостановил сообщение с Китаем.

По официальным данным, в США зафиксировано более 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Умерли более 30 человек.