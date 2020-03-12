«Люди отводят глаза, уже есть страх»: в Италии закрыли все магазины, кроме продуктовых

Из-за угрозы распространения коронавируса в Италии прекращают работу все магазины, кроме продуктовых и аптек. О новых ограничениях объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, пишут «Ведомости».



По словам Конте, из баров и ресторанов будет возможна лишь доставка еды на дом. При этом власти гарантируют оказание услуг общественного транспорта, банков, страховых компаний, а промышленное и сельскохозяйственное производство в стране не будет прекращено. Премьер-министр призвал работодателей отправлять сотрудников в отпуска, организовывать дистанционную работу и закрывать подразделения, в работе которых нет необходимости.

«Буквально за три дня все изменилось: от потери работ, закрытия проектов до указов оставаться дома, закрытия амбулаторных заведений, кафе и баров, магазинов. Чтобы выйти на улицу, мы должны заполнить формуляр, где указаны дата выхода, место назначения и личные данные. В магазин рекомендуется выходить только по необходимости. Да и сам поход в магазин сложная штука: запускают по 20 человек, нужно держать дистанцию 1 метр, а это дается не очень легко. Улицы Милана, да и самих миланезе не узнать. Люди отводят глаза, стараются обходить друг друга, уже есть страх. Говорят, скоро закроется метро и общественный транспорт. 650 смертей по Италии. Ухань, мы действительно с тобой!» — описывает ситуацию Юлия Абрамова, бывший заместитель руководителя Калининградского музея изобразительных искусств, переехавшая четыре года назад в Милан.

Режим строгой изоляции из-за коронавируса власти Италии ввели с 10 марта. Согласно ему, передвижение населения без уважительной причины запрещено, массовые мероприятия отменены, а работа школ, университетов, музеев и развлекательных заведений приостановлена. Ресторанам и барам ограничили часы работы и обязали их соблюдать обязательную дистанцию безопасности (не менее метра) между клиентами.

Вспышка заболевания в Италии началась в двадцатых числах февраля и стала крупнейшей за пределами Китая. По состоянию на 12 марта от коронавирусной инфекции там умерли 827 человек, заболели 12 462 человека, 1045 человек выздоровело.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса в мире. Случаи заболевания зарегистрированы в 116 странах, всего их более 126 000, 4 638 случаев закончились летальным исходом.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев болезни, в том числе 25 случаев у граждан России, трое выписаны.