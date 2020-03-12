Количество заболевших коронавирусом в Польше выросло до 31

Количество пациентов в Польше, у которых подтверждён коронавирус, превысило 30. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения республики.



«У нас четыре новых случая заражения коронавирусом, подтверждённых позитивными результатами лабораторных тестов. В сумме это уже 31 случай заражения коронавирусом», — говорится в сообщении ведомства.

По данным минздрава, новые случаи касаются женщины из Великопольского воеводства, мужчины из Опольского воеводства и двух женщин из Варминьско-Мазурского воеводства. Медики оценивают состояние всех новых пациентов как «хорошее».

В среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек.