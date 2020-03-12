В Польше обнаружили ещё 13 заболевших коронавирусом

В Польше обнаружили ещё 13 заболевших коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В Польше первый человек умер от коронавируса
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В Польше зафиксирован скачок заболеваемости коронавирусом, следует из сообщения министерства здравоохранения соседней республики. По данным ведомства, в стране обнаружено свыше 10 новых случаев.

«Лабораторные тесты выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом», — цитирует сообщение минздрава РИА «Новости».

Таким образом, на данный момент коронавирус подтверждён в Польше у 44 человек.

В среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек. 

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