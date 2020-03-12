В Польше обнаружили ещё 13 заболевших коронавирусом

В Польше зафиксирован скачок заболеваемости коронавирусом, следует из сообщения министерства здравоохранения соседней республики. По данным ведомства, в стране обнаружено свыше 10 новых случаев.
«Лабораторные тесты выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом», — цитирует сообщение минздрава РИА «Новости».
Таким образом, на данный момент коронавирус подтверждён в Польше у 44 человек.В среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек.
Комментарии к событию