«Лучше 8 часов ехать, чем 12 стоять»: заторы на границе с Польшей объезжают через Литву

«Лучше 8 часов ехать, чем 12 стоять»: заторы на границе с Польшей объезжают через Литву
Виталий Невар / Новый Калининград
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Некоторые калининградцы, выезжающие за пределы страны, пытаются объехать очереди на пунктах пропуска на границе Калининградской области с Польшей через Литву.

«В 3:00 ночи выехал из Калининграда. В 5:20 утра уже прошел литовцев в Кибартае. В 11:00 утра буду в Гданьске. В данный момент подъезжаю к Ольштыну. Думаю, что ехать из Калининграда до Гданьска вокруг 8 часов всяко лучше, чем стоять 12», — написал один из пользователей соцсетей «ВКонтакте».

По словам других, время ожидания в очередях на некоторых пунктах пропуска за сутки выросло до 10 часов.

«Может, вообще границу закрыли?»: на погранпереходах с Польшей образовались очереди

Большие очереди из автомобилей, выезжающих с территории РФ, образовались на погранпереходах с Польшей 11 марта после введения польской стороной санитарного контроля и сокращения числа работающих полос для легковых автомобилей на всех пунктах пропуска до одной.

Такие меры в Польше объяснили угрозой распространения коронавируса. Сколько времени продлится ограничение, не уточняется. Оформление грузового транспорта и автобусов пока останется без изменений.

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