В Польше первый человек умер от коронавируса

В Польше первый человек умер от коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Польше зафиксирована первая смерть от новой коронавирусной инфекции, передаёт Reuters со ссылкой на TVN24. Об этом сообщили власти города Познань.

Как уточняет РИА «Новости», речь идет о женщине 57 лет. Несколько дней она была подключена к аппарату искусственного дыхания и введена в состояние искусственной комы.

На сегодняшний день в Польше подтверждено 47 случаев заболевания коронавирусом. В среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек.

В Польше закрыли на двухнедельный карантин образовательные и учебные учреждения. Также власти ввели санитарный контроль на всех границах. Число работающих полос для пропуска легковых автомобилей на пунктах пропуска на границе с Калининградской областью сократили до одной. Из-за этого там возникли многочасовые очереди.



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