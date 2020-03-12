Министр: Калининград оказался не готов начать реконструкцию ул. Лейтенанта Катина

Власти Калининграда оказались не готовы к реконструкции улица Лейтенанта Катина, несмотря на имеющийся проект и готовность региона помочь с финансированием. Об этом 11 марта во время заседания профильного комитета областной Думы сообщила министр министр развития инфраструктуры области Елена Дятлова.

«Проект готов, прошел экспертизу, но очень сложные земельные вопросы, — заявила чиновник. — Калининград не готов сегодня к реализации проекта. Мы предлагали начать в этому году, но город оказался не готов. Что необходимо сделать? Изъять земельные участки под красными линиями и заставить физически перенести заборы, которые построены самозахватом на участках, где должны быть автомобильная дорога. Это делать мало кто хочет, поэтому это делается через суд. Просили год, чтобы решить земельные вопросы».

Напомним, в начале 2020 года губернатор Антон Алиханов подписал постановление о выделении на реконструкцию ул. Катина 318 млн руб. Ранее стало известно, что горвласти разрабатывают проект капитального ремонта ул. Катина и Ломоносова в областном центре. Однако он невозможен без существенного расширения проезжей части, а для этого необходимо выкупать земельные участки у населения.