В регионе начала работу горячая линия по коронавирусу. Это телефон 112

В регионе начала работу горячая линия по коронавирусу. Это телефон 112
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области начала работу круглосуточная «горячая линия» для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи короновируса. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

С четверга, 12 марта, звонки принимаются по телефону 112. «Во время разговора гражданам необходимо будет сообщить страну, из которой они прибыли, имеются ли признаки заболевания, в том числе кашель, слабость, температура, одышка, представить свой точный адрес местонахождения», — отмечают в правительстве. Как обещают в его пресс-службе, информация будет в онлайн-режиме передаваться в медучреждения и Роспотребнадзор.

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