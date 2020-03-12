В Калининграде зарегистрирован новый случай заболевания коронавирусной инфекцией

В Калининграде зарегистрирован еще один случай коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает Роспотребнадзор. Всего за последние сутки в России зарегистрировано 6 случаев заражения: 4 в Москве, 1 в Калининграде, 1 в Краснодарском крае. Все заболевшие — граждане России.

О первом случае заражения коронавирусной инфекцией жительницы Калининградской области стало известно 8 марта. В региональном правительстве отмечали, что заболевание у женщины проходит в легкой форме, а случаев заражений у ее родственников не выявлено.



Днем 12 марта в правительстве сообщили об обязательном двухнедельном карантине для всех приехавших в Калининградскую область из Италии, Испании, Германии, Франции, Ирана, Южной Кореи и Китая.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции, из них 31 у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, 2 — у граждан КНР, 1 — у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России.

Как отмечает Роспотребнадзор, все заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Определён круг лиц, с которыми больные контактировали на территории России. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение.