В Калининградской области вводится карантин для приехавших из-за рубежа

В Калининградской области в связи с угрозой распространения коронавируса вводится обязательный двухнедельный карантин для всех, приехавших из Италии, Испании, Германии, Франции, Ирана, Южной Кореи и Китая. Как сообщает пресс-служба правительства, об этом заявил губернатор Антон Алиханов.



Жители региона, которые нарушат данное положение, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности. «Всем калининградцам, которые недавно посещали вышеперечисленные страны, необходимо обратиться в Роспотребнадзор или в поликлинику по месту жительства, вызвав врача на дом. С этого момента начнутся карантинные мероприятия. Дополнительно по поручению губернатора со следующей недели будет функционировать „горячая линия“», — подчеркнули в пресс-службе правительства области.

При отсутствии жилого помещения для самоизоляции гражданам может быть предоставлен номер в учреждении, где организовано непрерывное наблюдение. В Калининградской области это лагерь «Паруса надежды» в Светлогорске. В правительстве утверждают, что там оборудованы все необходимые условия для проживания 50 человек. В каждом номере имеются санитарный узел, душевая и спальная комнаты, обеспечено горячее питание.

В Калининградской области в данный момент зарегистрирован один случай заражения коронавируса — заболела женщина, вернувшаяся из Италии. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал работодателям измерять температуру тела сотрудников, а также отстранять от работы тех, у кого она не в норме. В образовательных учреждениях Калининграда введены «входные фильтры» перед занятиями.