Второй случай коронавируса в регионе обнаружили у родственницы первой заболевшей

Второй случай нового коронавируса выявили у родственницы первой заболевшей жительницы региона. Об этом «Новому Калининграду» сообщил начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.



«Вирус был выявлен в условиях карантина в стационаре, где она и продолжает находиться и получать необходимое лечение», — отметил Лысков. Он добавил, что на текущий момент жизни пациентки ничего не угрожает.

О первом случае заражения коронавирусом в Калининградской области стало известно 8 марта. Инфекцию выявили у жительницы региона, побывавшей в Италии. Женщину изолировали. Как отмечали в региональном правительстве, заболевание у неё проходит в лёгкой форме.