Алиханов: не сегодня-завтра Польша тоже станет карантинной «красной» зоной

Алиханов: не сегодня-завтра Польша тоже станет карантинной «красной» зоной
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградская область оказалась в «гораздо более сложной ситуации», чем многие другие регионы России, из-за того, что имеет активные связи с соседними странами. Об этом заявил в пятницу, 13 марта, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Губернатор дал поручение «срочно довести до всех родительских комитетов» то, что поездки на различные мероприятия, в том числе в Польшу, необходимо отменить. «Польша не сегодня-завтра станет страной с красной зоной, с которой запрещено приезжать в Российскую Федерацию просто так», — заявил он.

Также Антон Алиханов сообщил о факте, когда областной чиновник, побывавший в одной из стран «красной зоны» (государства, после посещения которых необходимо отправляться на 14-дневный карантин) «самоизолироваться» отказался. «Поведение крайне безответственное, я считаю», — заявил он, напомнив об административной и уголовной (в случае, если не соблюдавший карантин кого-то заразит) ответственности.

12 марта в правительстве сообщили об обязательном двухнедельном карантине для всех приехавших в Калининградскую область из Италии, Испании, Германии, Франции, Ирана, Южной Кореи и Китая.



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