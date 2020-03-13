Алиханов запретил чиновникам выезжать за границу из-за коронавируса

Губернатор Антон Алиханов запретил чиновникам и депутатам выезжать за пределы Калининградской области из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение глава региона дал на оперативном совещании в областном правительстве в пятницу, 13 марта.

«С сегодняшнего дня вам всем запрещено выезжать куда-либо за границу. Вообще. От слова „совсем“, если на то нет какого-либо специального указания, гуманитарной необходимости. Получение tax free такой необходимостью не является», — сказал Алиханов.

Он отметил, что такое решение было принято по итогам совещания оперативного штаба 11 марта. Оно касается в том числе представителей органов местного самоуправления, руководителей территориальных представительств федеральных ведомств, а также депутатов облдумы и их помощников.

8 марта стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Калининградской области. Инфекцию выявили у жительницы региона, побывавшей в Италии. Женщину изолировали. Как отмечали в региональном правительстве, заболевание у неё проходит в лёгкой форме. В четверг стало известно о втором случае заболевания — вирус обнаружили у родственницы первой заболевшей.