Облвласти прогнозируют «несколько десятков случаев» коронавируса в регионе в ближайшие дни

Облвласти прогнозируют «несколько десятков случаев» коронавируса в регионе в ближайшие дни
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Губернатор: иностранцы приезжают в Калининград переждать коронавирус
Все новости по теме: Эпидемия коронавируса в 2020 году

В ближайшее время число случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе может резко возрасти. Такой прогноз сделал губернатор Антон Алиханов, в пятницу, 13 марта, на оперативном совещании в областном правительстве, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Беспечное отношение [к распространению инфекции], в том числе людей, которые сидят в этом зале, я считаю нужным срочным образом прекратить, — заявил Алиханов. — Слушайте, мы дохихикаемся все с вами. У нас в течение нескольких дней, я думаю, пару десятков случаев еще подтвердится».

Он сообщил, что в ближайшее время пройдет совещание совместно с бизнесом. На нем пойдет речь о профилактических мерах при ввозе в регион товаров, в том числе из «карантинных» государств. Ограничений при ввозе товаров не будет, отметил губернатор, но необходимо будет организовывать дополнительные «мероприятия» для водителей грузовиков.

8 марта стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Калининградской области. Инфекцию выявили у жительницы региона, побывавшей в Италии. Женщину изолировали. Как отмечали в региональном правительстве, заболевание у неё проходит в лёгкой форме. В четверг стало известно о втором случае заболевания — вирус обнаружили у родственницы первой заболевшей.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (9)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter