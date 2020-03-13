Облвласти прогнозируют «несколько десятков случаев» коронавируса в регионе в ближайшие дни

В ближайшее время число случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе может резко возрасти. Такой прогноз сделал губернатор Антон Алиханов, в пятницу, 13 марта, на оперативном совещании в областном правительстве, передает корреспондент «Нового Калининграда».



«Беспечное отношение [к распространению инфекции], в том числе людей, которые сидят в этом зале, я считаю нужным срочным образом прекратить, — заявил Алиханов. — Слушайте, мы дохихикаемся все с вами. У нас в течение нескольких дней, я думаю, пару десятков случаев еще подтвердится».

Он сообщил, что в ближайшее время пройдет совещание совместно с бизнесом. На нем пойдет речь о профилактических мерах при ввозе в регион товаров, в том числе из «карантинных» государств. Ограничений при ввозе товаров не будет, отметил губернатор, но необходимо будет организовывать дополнительные «мероприятия» для водителей грузовиков.

8 марта стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Калининградской области. Инфекцию выявили у жительницы региона, побывавшей в Италии. Женщину изолировали. Как отмечали в региональном правительстве, заболевание у неё проходит в лёгкой форме. В четверг стало известно о втором случае заболевания — вирус обнаружили у родственницы первой заболевшей.

