Алиханов: запрет на выезд для чиновников будет действовать минимум месяц

Запрет на выезд за пределы Калининградской области из-за коронавируса будет действовать минимум месяц. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в беседе с журналистами после оперативного совещания в областном правительстве в пятницу, 13 марта.

«Я думаю, что мы минимум на месяц договоримся, а дальше будем смотреть», — прокомментировал глава региона.

На вопрос о том, как будут контролировать соблюдение ограничения, Антон Алиханов ответил: «У нас есть погранслужба, так и будем контролировать».

Ранее губернатор заявил, что по итогам заседания оперативного штаба в связи с коронавирусом принято решение запретить чиновникам выезд за пределы региона. Ограничение касается в том числе представителей органов местного самоуправления, руководителей территориальных представительств федеральных ведомств, а также депутатов облдумы и их помощников. В беседе с журналистами Антон Алиханов высказал мнение, что может быть «определённый резон» и во введении запрета на выезд для всех жителей области.

По официальным данным, в Калининградской области выявлено два случая заражения новым коронавирусом. Инфекцией заразились жительница региона, побывавшая в Италии, и её родственница. Второй случай зафиксировали, когда женщина находилась на карантине в стационаре.