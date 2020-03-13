Губернатор: аптечные сети в регионе «не балуются в повышении цен», но есть перекупщики

Губернатор: аптечные сети в регионе «не балуются в повышении цен», но есть перекупщики
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти не наблюдают необоснованного повышения цен на медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты в аптеках региона. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в беседе с журналистами после оперативного совещания в областном правительстве в пятницу, 13 марта.

«Аптечные сети, насколько мне известно, — то, что мы смотрели, мои помощники тоже ходили — не балуются в повышении цен на средства индивидуальной защиты. Единственное, конечно, уже есть факты, когда люди скупают, а потом перепродают это в десятки раз дороже. Есть такие факты, но это, наверное, уже предмет для работы правоохранительных органов», — отметил глава региона.

Вместе с тем он заверил, что у областного Минздрава нет сложностей с обеспечением медикаментов и медицинских масок. «Запасы у нас на несколько месяцев — и препаратов, и средств индивидуальной защиты», — заявил Алиханов.

По его словам, аптечные сети заключили соответствующие контракты. «Идёт постоянное пополнение, но опять же в силу повышенного спроса всё это практически сразу скупается. Каждую пятницу приходит партия с утра, они её выставляют, и к вечеру её уже не остаётся, если говорить о масках, в частности», — пояснил губернатор.

Ранее в региональном управлении ФАС сообщили, что начали ежедневный мониторинг цен на медицинские маски из-за ситуации, связанной с распространением «китайского» коронавируса. В феврале в ведомстве заверяли, что аптечные сети не повышали розничную стоимость этого товара.

По официальным данным, в Калининградской области выявлено два случая заражения коронавирусом. Инфекцией заразились жительница региона, побывавшая в Италии, и её родственница. Второй случай зафиксировали, когда женщина находилась на карантине в стационаре.

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