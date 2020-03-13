Россия временно ограничила авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

Россия временно ограничила авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией
Виталий Невар / Новый Калининград
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Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно. Также временно отменяются полёты в Швейцарию и Норвегию, кроме рейсов в Женеву и Осло соответственно. Об этом сообщает ТАСС.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 года по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран — членов Европейского Союза и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов Москва — столица страны — члена Европейского Союза (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F)», — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах. Большинство выздоровели, но более четырёх тысяч скончались.

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