Россия временно ограничила авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно. Также временно отменяются полёты в Швейцарию и Норвегию, кроме рейсов в Женеву и Осло соответственно. Об этом сообщает ТАСС.



«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 года по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран — членов Европейского Союза и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов Москва — столица страны — члена Европейского Союза (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F)», — говорится в сообщении.