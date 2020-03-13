Польша решила закрыть границы для иностранцев

Польша закрывает границы для иностранцев. Об этом сообщает Gazeta.pl со ссылкой на премьер-министра республики Матеуша Моравецкого.

Власти страны решили ввести эпидемическую угрозу. Границу закроют для иностранцев на 10 дней. Польских граждан после прибытия из-за рубежа будут отправлять на двухнедельный карантин.

По словам Моравецкого, действия властей направлены на то, чтобы минимизировать последствия пандемии. Премьер-министр Польши подчеркнул, что решение о закрытии границ «не было продиктовано эмоциями».

«Мы закрываем дверь от пандемии и тем самым защищаем польских граждан», — заявил Матеуш Моравецкий. Как уточняет издание, воздушное и железнодорожное сообщение будет приостановлено с воскресенья, 15 марта.

Ранее МИД Польши посоветовал жителям не выезжать из страны. По последним данным, в польских госпиталях находится 68 пациентов с подтверждённым коронавирусом, один человек скончался. В стране закрыли на карантин образовательные и учебные учреждения.



