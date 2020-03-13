Облвласти: грузовое сообщение через Польшу не прерывается

Облвласти: грузовое сообщение через Польшу не прерывается
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Въезд в Польшу на легковых автомобилях закрывают в ночь на 15 марта
Все новости по теме: Эпидемия коронавируса в 2020 году

Несмотря на то, что Польша решила закрыть границы для иностранцев, грузового сообщения это не касается, заявил в пятницу, 13 марта, корреспонденту «Нового Калининграда» руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

«Польша закрыла границу для, условно говоря, туристов. Грузовое сообщение перекрываться не будет, коммерческий транспорт будет проезжать», — пояснил собеседник. По его словам, на границе водителей грузовиков как на территории России при въезде, так и на территории Польши при выезде будет ждать санитарный контроль. В частности, у них будут измерять температуру.

Вечером 13 марта стало известно, что из-за эпидемии коронавируса Польша закрывает границы для иностранцев. Пока говорится о том, что мера вводится на 10 дней в ночь на воскресенье, 15 марта.

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