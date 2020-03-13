Въезд в Польшу на легковых автомобилях закрывают в ночь на 15 марта

Польские границы перекрываются в ночь с субботы на воскресенье, 15 марта. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил руководитель Польского культурного центра в Калининграде Томаш Оманьски со ссылкой на оперативного дежурного Варминско-Мазурского отдела пограничной службы Польши.



Он пояснил, что сейчас границы открыты, но на погранпереходах могут возникать заторы из-за большого количества путешественников. Граждане России, которые въехали в Польшу ранее, могут вернуться домой. Запрет распространяется только на вновь въезжающих в страну россиян.

Находящиеся на границе жители региона сообщают в соцсетях, что въезд в соседнюю республику на легковых машинах закроют в 00:00. Как пишет ТАСС, запрет будет введён на 10 дней с возможностью продления на 20 дней, а потом — на месяц. По словам министра внутренних дел и администрации республики Мариуша Каминьского, для некоторых иностранцев могут быть сделаны исключения, если они связаны с Польшей, «постоянно здесь проживают и работают». «Они смогут вернуться, если сейчас находятся за границей. Но условие одно — 14-дневный карантин», — указал Каминьский.

Польское правительство также приняло решение ограничить работу торговых центров, за исключением продуктовых магазинов. Все другие торговые точки и банки будут функционировать в прежнем режиме. Кроме того, гражданам запрещается собираться в группы более чем 50 человек. В стране приостановят работу всех ресторанов, кафе, баров, клубов и других развлекательных заведений.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что с 15 марта республика закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса. Власти страны решили ввести эпидемическую угрозу. Польских граждан после прибытия из-за рубежа будут отправлять на двухнедельный карантин.

По последним данным, в польских госпиталях находится 68 пациентов с подтверждённым коронавирусом, один человек скончался. В стране закрыли на карантин образовательные и учебные учреждения.