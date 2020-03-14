Литва закрывает границу для иностранцев и восстанавливает погранконтроль с ЕС

Из-за угрозы распространения коронавируса Литва в субботу, 14 марта, закрывает въезд для иностранцев и восстанавливает контроль на внутренних границах Евросоюза. Запрет вступит в силу в 18:00 по местному времени (19:00 мск). Об этом на специально созванной пресс-конференции сообщила министр внутренних дел Рима Тамашюнене, пишет ТАСС.

«С учетом сложившейся ситуации восстанавливается полномасштабный контроль на литовско-польской и литовско-латвийской границе, а также закрывается въезд в республику для граждан других стран», — заявила она, уточнив, что исключение делается для тех иностранцев, у которых есть вид на жительство в Литве или разрешение на работу.

Ограничительная мера пока не коснется грузового автотранспорта. «Торговый режим остается без изменений», — отметила министр.

На сегодня в Литве зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом.

Напомним, ранее Польша и Россия сообщили о закрытии границ с 15 марта. Польша ввела ограничения на 10 дней, сроки, установленные Россией, не уточняются.