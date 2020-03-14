Россия закрывает границу с Польшей из-за коронавируса

Правительство России приняло решение временно закрыть границы с Польшей и Норвегией с целью предотвращения распространения коронавируса. Информация об этом размещена на сайте кабмина в соответствующем постановлении правительства.

Ограничение начнет действовать «с 00 часов местного времени 15 марта 2020 года пропуска иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы (за исключением граждан Республики Белоруссия, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации), въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях», — говорится в сообщении.

Срок действия ограничения в постановлении кабмина не уточняется.

Напомним, накануне стало известно, что Польша на 10 дней закрывает границы для иностранцев. Въезд в Польшу на легковых автомобилях будет перекрыт с 15 марта.