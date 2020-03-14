Россия закрывает границу с Польшей из-за коронавируса

Россия закрывает границу с Польшей из-за коронавируса
Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Эпидемия коронавируса в 2020 году

Правительство России приняло решение временно закрыть границы с Польшей и Норвегией с целью предотвращения распространения коронавируса. Информация об этом размещена на сайте кабмина в соответствующем постановлении правительства.

Ограничение начнет действовать «с 00 часов местного времени 15 марта 2020 года пропуска иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы (за исключением граждан Республики Белоруссия, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации), въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях», — говорится в сообщении.

Срок действия ограничения в постановлении кабмина не уточняется.

Напомним, накануне стало известно, что Польша на 10 дней закрывает границы для иностранцев. Въезд в Польшу на легковых автомобилях будет перекрыт с 15 марта.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (19)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter