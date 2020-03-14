«Родителям виднее»: в Москве вводят свободное посещение школ из-за коронавируса

В качестве дополнительные меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Москве и Подмосковье решили ввести свободное посещение школ. Соответствующее распоряжение мэра Собянина начнет действовать с 16 марта, пишет «Интерфакс».

«Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее», — заявил Собянин, уточнив, что занятия в школах будут продолжаться. Режим свободного посещения будет действовать до особого распоряжения.

В Москве по состоянию на 13 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у 24 человек. Всего в России заболели 45 человек, восемь из них выздоровели.

Отметим, в субботу стало известно, что Минпросвещения России разослало в регионы рекомендации перевести школьников на дистанционное обучение в режиме онлайн.