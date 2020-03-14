Кабмин рекомендует перевести школьников на онлайн-обучение из-за коронавируса

Кабмин рекомендует перевести школьников на онлайн-обучение из-за коронавируса
Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В России региональным органам власти рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение в качестве превентивной меры по предотвращению коронавирусной инфекции. С соответствующей инициативой выступило Минпросвещения, рекомендации которого были направлены во все регионы страны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

В случае остановки обучения на территории школ им рекомендовано выстраивать работу, используя онлайн-режим учебы, чтобы это не сказалось на общем образовательном процессе.

Также в регионы разосланы рекомендации Роспотребнадзора об усилении мер санитарно-эпидемиологического контроля. В них, в частности, поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений.

Напомним, ранее образовательные учреждения из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса закрыли в Литве и Польше.

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