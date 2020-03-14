Калининградская область в изоляции. Коротко

Виталий Невар / Новый Калининград
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Отвечаем на главные вопросы о жизни в Калининграде после закрытия границ с Польшей и Литвой.

Что случилось?

Случился коронавирус. Польша на 10 дней закрыла границы для иностранцев. Россия не осталась в долгу и закрыла границу с Польшей. Литва также ушла в самоизоляцию, а заодно восстановила погранконтроль на границах с ЕС.

Как теперь выехать из области?

Железнодорожный транзит через Литву сохраняется. До «большой» России также всё ещё можно добраться авиатранспортом из «Храброво». Небольшое «окошко» в Европу осталось в Минске — до него также можно доехать на поезде или долететь самолётом. Однако стоит помнить, что из-за опасности распространения коронавируса часть рейсов в Европу из Минска уже отменена.

Если я уже за границей, я смогу вернуться домой?

Да, запрет распространяется только на новые поездки. Граждане России и иностранцы с видом на жительство в России могут вернуться домой. Однако тем, кто приедет из стран «красной зоны» (Италии, Испании, Германии, Франции, Ирана, Южной Кореи и Китая) придётся отправиться на двухнедельный карантин.

Мы не останемся без продуктов?

Границы закрываются только для пассажирских перевозок. Ограничения не касаются грузов. Поставки всё так же могут осуществляться и через Литву, и через Польшу.

Что теперь делать?

Мыть руки с мылом, не трогать лицо и сидеть по возможности дома. Тем более, что мероприятия в регионе отменяются одно за другим. Подробно о мерах против коронавируса в Калининградской области можно прочесть в обзоре «Нового Калининграда».

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Комментарии к новости

prealoader
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