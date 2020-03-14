Число инфицированных коронавирусом в России увеличилось

В России выявлено два новых случая коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс».

Специалисты выявили коронавирус у двух жителей города Кемерово, госпитализированных накануне, сообщили информагентству в пресс-службе облправительства Кузбасса.

Оба пациента находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8. Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новокузнецке, его диагноз уточняется.

С учетом двух пациентов в Кемерове общее число заболевших коронавирусом в России достигло 47-ми.