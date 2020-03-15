Литва на 3 суток оставляет транзитный коридор, в том числе для жителей КО

Литва приняла решение оставить возможность для иностранцев проехать через ее территорию к месту проживания в течение трех суток. Об этом сообщает региональное правительство.



Литва вводит контроль в том числе на внутренних границах с ЕС. Транзитный коридор будет действовать до нуля часов 19 марта. Пересечь территорию Литвы можно будет на автотранспорте «без обязательной остановки». При этом число работающих пунктов пропуска сокращается, на границе с Россией будут действовать 2 пункта: Кибартай-Чернышевское и Панемуне-Советск.

Литва закрывает границы и вводит карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции с понедельника, 16 марта.